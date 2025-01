Ilfattoquotidiano.it - “MasterChef Italia rovina i giovani con troppo terrorismo, urlano, ti trattano male e lanciano i piatti. Tutto sbagliato”: l’attacco dello chef Igles Corelli

è noto per essere schietto e di certo non le manda a dire. Così su “” ha una idea molto chiara: “Stando i”. È passato qualche anno dall’apparizioneal cooking show. Nel 2017 aveva anche offerto uno stage al vincitore Valerio Braschi.Passano gli anni eha poi spiegato la sua posizione a La Repubblica: “Se consideriamoun format televisivo per far divertire la gente, è carino. Ma c’è un grosso ‘però’: il modo in cui viene rappresentata la figuranon è in linea con il mondo reale della ristorazione. Vedere giudici che, sono nervosi oi concorrenti dà un’immagine negativa. Lo, invece, deve essere una figura tranquilla, un punto di riferimento che mette a proprio agio chi lavora con lui Nelle prime edizioni del programma, tutti volevano fare i cuochi perché pensavano che bastasse saper fare duebelli per diventare famosi.