Movieplayer.it - Labyrinth avrà un sequel: Robert Eggers si occuperà del film

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha raggiunto l'accordo che lo porterà a occuparsi deldelcult, ilcult con Jennifer Connelly e David Bowie,une alla regia ci sarà, reduce dal successo che sta ottenendo nelle sale di tutto il mondo Nosferatu. Ilmaker ha trovato infatti un accordo con TriStar Pictures e, per ora, non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama del nuovo capitolo della storia. Cosa raccontavaIl- Dove tutto è possibile, arrivato nelle sale nel 1986 con la regia di Jim Henson, raccontava la storia della sedicenne Sarah che deve intraprendere una pericolosa avventura per salvare il fratello Toby (Toby .