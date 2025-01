Tpi.it - La proposta della Lega: “L’Italia si ritiri dall’Oms come hanno fatto gli Usa di Donald Trump”

Laha depositato al Senato unadi legge per ritiraredall’Organizzazione mondialeSanità (Oms),deciso in settimana dal presidente degli Stati Uniti.L’Oms è stato definito un “carrozzone” che più che “aiutare il mondo, aiuta solo quelli che ci lavorano” dai firmataridel Carroccio, il senatore Claudio Borghi e il deputato Alberto Bagnai. “Abbiamo depositato un emendamento al decreto milleproroghe, ma oggi depositiamo anche un disegno di legge al Senato per l’abrogazione del decreto che ciall’Oms”, ha annunciato oggi Borghi in una conferenza stampa a Montecitorio, precisando che lo stesso testo depositato a Palazzo Madama sarà presentato sotto forma didi legge anche alla Camera.“Faremo di tutto perché sia calendarizzato al più presto.