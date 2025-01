Davidemaggio.it - La fastidiosa ‘restaurazione’ degli ospiti italiani a Sanremo

Una volta chi partecipava alo faceva per vendere più copie e/o rinverdire la propria fama mentre l’ospite era qualcuno che del Festival non ne aveva gran bisogno. Da un po’ di tempo però le parti si sono invertite. Chi gareggia al Festival è in cima alle classifiche e i big del pop faticano a trovare posto nelle posizioni che contano della Fimi.Nonostante questo, Carlo Conti ha scelto di riaprire le porte agli. Proprio come ai tempi di Pippo Baudo, Amadeus, a un certo punto, aveva detto no alle presenze italiane (con qualche scappatoia) motivando la scelta con l’alto tenore dei big in gara. La verità è che gli– che oggi ribattezzano con la definizione risibile di super– non hanno mai avuto senso in una gara canora tutta italiana. Se per artisti nostrani che calcano quel palco per una ricorrenza o per omaggiare brani storici si può avere comprensione, la chiusura dovrebbe essere totale per chi quel palco lo sfrutta solo per promozione senza mettersi in gioco.