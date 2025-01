Oasport.it - Jannik Sinner, c’è la sfida a Ben Shelton per la finale bis agli Australian Open. Djokovic-Zverev l’altra semifinale

, sempre lui. Il numero 1 del mondo non conosce al momento ostacoli, e nemmeno vuole conoscerli nella semidegli2025 in cui si troverà Bendalparte della rete. Cinque i precedenti tra i due, uno a livello Slam, quello di Wimbledon 2024 (ottavi): 4-1 a favore dell’attuale leader della classifica ATP. Una storia, la loro, molto recente, visto che parte da Shanghai 2023 (unico successo di).Sessione serale tutta per questagiovane, considerando cheè e resta classe 2001, mentreè nato poco più di un anno dopo. Per l’americano, peraltro, il percorso è stato molto “latino”: tolto il primo turno con il connazionale Brandon Nakashima, si è trovato di fronte lo spagnolo Pablo Carreno Busta e poi, tra terzo turno e quarti, i due Lorenzo del tennis italiano, Musetti prima e Sonego poi, intervallati da Gael Monfils.