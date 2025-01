Tvzap.it - “Grande Fratello”, scoppia la lite tra Lorenzo e Luca: “Lo ha ammesso”

News TV. La puntata del in onda stasera, giovedì 23 gennaio, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti decisivi per i concorrenti. Tra ripescaggi, possibili provvedimenti disciplinari e dinamiche interne alla casa, l'attenzione del pubblico è alle stelle. Durante la serata, verranno annunciati i nomi dei quattro ex concorrenti che rientreranno ufficialmente in gioco, in più si parlerà di Spolverato smascherato da dopo la gravissima violazione del regolamento. Il ritorno degli ex concorrenti Quattro degli ex concorrenti rientreranno ufficialmente in gioco, scelti esclusivamente dal pubblico tramite televoto.