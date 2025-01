Tvzap.it - “Grande fratello”, attimi di panico nel tugurio: Jessica corre ad avvisare la produzione (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,dineladla. I connti del reality che si trovano nella spartana dépendance della Casa si sono trovati a dover gestire una situazione scomoda.Morlacchi, tra tutti, è quella che ha preso in mano la situazione in maniera più decisa scegliendo di avvertire gli autori del format su quanto stava accadendo. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, colpo di scena in semifinale: gli altri connti non la prenderanno beneLeggi anche: “”, è bufera dopo l’annuncio dei ripescaggi: cosa succede“”, disguido durante le ripreseDopo il colpo di scena della puntata di lunedì scorso del “”, sei ex connti sono stati “ripescati” e temporaneamente confinati nel: Helena Prestes,Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.