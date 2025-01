Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanti per Ndour. Kouame il sogno dell'Empoli

Firenze, 23 gennaio 2025 - Giornata intensa quella appena trascorsa, quando ormai mancano dodici giorni alla fine del mercato invernale. Partiamo subito da Cher, perché in giornata sono stati fitti i contatti per portarlo a Firenze. Il Psg, proprietario del cartellino, lo cede quasi a prezzo di saldo. Ha bidi liberare un altro slot fra i prestiti (Per Kolo Muani alla Juventus ha cambiato lo status di Bernat al Villarreal cedendolo a titolo definitivo, ma adesso vuole dare Skriniar in prestito al Fenerbahce). Occasione dunque, che laè intenzionata a cogliere. Nato a Brescia, scuola Atalanta, colonna portante del centrocampo'Under 21. Classe 2004 e dunque un futuro ancora d. Forse più utile per la prossima stagione che nell'immediato. Dettagli in questa fase, nella quale lasta cercando di capire se l'operazione è realmente fattibile, con il PSG che lo cederebbe sì a prezzo di saldo, ma si terrebbe una percentuale sulla futura rivendita.