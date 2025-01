Movieplayer.it - Demi Moore e la nomination agli Oscar 2025: "Ghost e The Substance hanno qualcosa in comune"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha ottenuto unagrazie a Thee ha svelato la sua reazione alla notizia.ha ottenuto unagrazie alla sua interpretazione nel film Thee, intervistata da Variety, ha svelato la sua reazione. L'attrice ha conquistato recentemente il suo primo Golden Globe e ha ribadito che ottenere questi riconoscimenti non sono solo un modo per riconoscere il suo impegno e la sua carriera, ma anche per diffondere ulteriormente il messaggio alla base del film. La reazione diallaRivelando la sua reazione all'importanteha dichiarato: "La vita è stata piena di contrasti con tutto quello che sta accadendo, dei momenti così .