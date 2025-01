Spazionapoli.it - Dal Napoli al Chelsea, c’è la scelta di Garnacho: decisione presa

Calcionotizie – In queste ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sul futuro di Alejandro.Il, in attesa della gara di campionato di sabato prossimo contro la Juventus, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Giovanni Manna, dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, è infatti al lavoro per regalare un attaccante esterno ad Antonio Conte.I nomi più caldi sono sicuramente quelli di Adeyemi del Borussia Dortmund e didel Manchester United. Proprio sul calciatore argentino bisogna registrare un’importantegradirebbe il passaggio al: le ultimeSecondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, ilha avanzato un’offerta formale ai ‘Red Devils’ per. Il Manchester United continua a chiedere 65 milioni di sterline.