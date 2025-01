Iodonna.it - Dal 31 marzo si potrà tornare a Parigi col treno. E i prezzi per chi compra subito sono bassissimi

Lo ha annunciato oggi SNCF Voyageurs, la compagnia ferroviaria francese che da sempre gestisce i tren tra l’Italia e la Francia: il collegamento diretto TGV INOUI tra Milano e, sospeso nell’agosto 2023 a causa di una frana avvenuta nella valle della Maurienne sarà riaperto. Bambini in viaggio: come intrattenerli in auto,, aereo e ristorante X Le autorità competenti hanno confermato la messa in sicurezza del passaggio ferroviario e confermato la ripresa della circolazione dei treni e la riapertura della linea tra l’Italia e la Francia, prevista per il 312025.