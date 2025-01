Cultweb.it - Cos’era “La Nave dei Folli”, esisteva davvero?

Leggi su Cultweb.it

Più di una volta, ammirando un’opera d’arte o leggendo un romanzo, ci si è imbattuti nell’immagine di unacarica di, alla deriva verso un destino incerto. Questa iconografia, affascinante e inquietante, affonda le sue radici in una leggenda che ha attraversato i secoli, alimentando l’immaginario collettivo. Ma cosa c’è di vero in questa storia?Le prime tracce di questo mito risalgono al XV secolo, quando l’umanista tedesco Sebastian Brant pubblica la sua opera satirica “Das Narrenschiff” (Ladei). In questo poema, Brant descrive un viaggio allegorico a bordo di unapopolata da personaggi che incarnano i vizi e lee dell’umanità. L’opera ottiene un successo travolgente e viene presa come fonte d’ispirazione da numerosi artisti. Tra questi anche il grande Hieronymus Bosch, cui si deve proprio una celebre rappresentazione delladei