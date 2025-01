Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri intercettano auto rubata, rocambolesco inseguimento sulla Statale Adriatica

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 23 gennaio 2025 - Stavano transitando nei pressi della zona industriale con un’, ma la cosa non è sfuggita aiimpegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma, in pochi secondi, hanno verificato che quell’Audi nera era proprio l’oggetto di un furto perpetrato a Sant’Elpidio a Mare e si sono subito messi all’del veicolo. Dopo una rocambolesca fuga lungo la strada, il conducente dell’, ormai alle strette, è stato costretto ad abbandonare la vettura e a scappare a piedi. Era da poco passata l’una di notte quando ihanno intercettato l’sospetta e hanno effettuato un rapido accertamento su sul veicolo che stava transitando nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento del calzaturificio Loriblu di Porto Sant’Elpidio.