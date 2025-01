News.robadadonne.it - Belgioioso in ansia per Martina Vitanza, 14 anni, scomparsa dal 16 gennaio

Non si hanno notizie di lei da una settimana esatta, e l’dei suoi genitori sta ovviamente crescendo ad ogni ora che passa., 14di, nel pavese, èlo scorso 16da Cura Carpignano, dove, come riporta La Provincia Pavese, si trovava in auto in compagnia del padre. Quando il genitore è risalito nella vettura dopo essersi fermato un attimo, giusto il tempo di comprare le sigarette, la figlia si era come volatilizzata. Pochi minuti perché disi perdessero le tracce.La famiglia ha subito presentato denuncia di, sono stati diffusi appelli e identikit della giovane, studentessa al liceo Cairoli di Pavia, anche l’associazione Penelope Lombardia ha rilanciato la richiesta di aiuto per capire dove possa essere l’adolescente, che già qualche mese fa si era allontanata volontariamente dall’abitazione di famiglia.