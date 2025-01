Pronosticipremium.com - AZ-Roma, El Shaarawy si scalda: il Faraone a caccia di un record

La vittoria per 3-1 con il Genoa è passata in archivio e lapuò voltare pagina. I giallorossi sembrano aver intrapreso la retta via e devono proseguire a testa alta, anche in campo internazionale. Il focus si sposta ora sull’Europa League, impegno da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per il prossimo turno della competizione, che sia in top 8 o tramite i playoff. I capitolini stanno finendo di limare gli ultimi dettagli in vista della gara con l’AZ, in programma oggi 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta estremamente delicata, contro un avversario ostico.Claudio Ranieri sa delle difficoltà che nasconde il match con i biancorossi ma dovrà cambiare le carte in tavola, dati i tanti impegni ravvicinati. Il coach di Testaccio dovrebbe cambiare anche sulle corsie esterne.