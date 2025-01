Bergamonews.it - Ammanco di 9 milioni di euro, Gandi replica a Pezzotta: “Chi mente non è chi gestisce i conti, ma chi parla di buco sapendo che non esiste”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non sono certo passate le dichiarazioni fatte da Andrea, capogruppo in Consiglio Comunale della Lista, riguardo gli aumenti delle tariffe decisi dal Comune di Bergamo. E la risposta arriva direttada Palazzo Frizzoni, dall’assessore al Bilancio Sergio: “Non c’è nessunnel bilancio del Comune. Ogni anno, nella costruzione del bilancio di previsione, si parte da una situazione di potenziale squilibrio e l’impegno dell’Amministrazione è capire come recuperarlo. E’ vero invece l’opposto: stiamo mettendo in atto la manovra che mette in equilibrio entrate e spese.Ogni anno, allorché ci predisponiamo a definire il bilancio di previsione per quell’anno, ci troviamo di fronte a una potenziale situazione di squilibrio tra entrate e spese, del tutto fisiologica, considerato che le entrate tendono ad essere le medesime dell’anno prima mentre le spese, anche solo per effetto del tasso di inflazione, tendono a registrare incrementi.