Sport.quotidiano.net - Alma Fano Auspici ci prova, i tifosi sperano

Torna il sorriso sul volto deigranata dopo le ripetute conferme da parte dell’imprenditore Teodosiodi voler riportare l’in mano ai fanesi e soprattutto farla ritornare in città dopo l’esilio in cui era stata confinata la scorsa estate per i noti inadempimenti finanziari. Cosa posso fare per riportare l’s’è fatto questa domanda e si è dato una risposta, mettendosi subito al lavoro, non senza essersi chiesto prima "che se ci si tiene alla nostra città, allora questa è una domanda che altri imprenditori con molti più anni di me si sarebbero dovuti fare. E anche prima di me". Ma ormai sembra che sia diventato lui l’interlocutore privilegiato del presidente Salvatore Guida, colui cioè che sta cercando di districarsi tra i numerosi problemi del club granata, a cominciare soprattutto dall’esposizione finanziaria.