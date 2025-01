Ilrestodelcarlino.it - Accattonaggio molesto. Denunciate due donne: "Avvicinavano i fragili"

Martedì, durante un’operazione mirata, agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno identificato e denunciato duedi origine straniera, già note alle forze dell’ordine, per. Le due, di etnia Rom, senza fissa dimora, si aggiravano tra i parcheggi e le entrate principali dell’ospedale, importunando passanti e pazienti con richieste incalzanti di denaro. "In alcuni casi – si legge nella nota –, sicon insistenza a persone anziane o visibilmente, creando disagio e preoccupazione". Gli agenti intervenuti, hanno bloccato lee le hanno condotte al Comando per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, le stesse sono statepere nel contempo è stato impartito loro l’ordine di allontanamento dall’area.