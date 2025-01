Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/01/25

Dopo aver visto ladi oggi diio non posso non regalare QUANTOMENO l’immagine di apertura di opinione a questa donna.Cioè il suo sacrificio, la sua immensa, inestimabile, inquantificabile, figurademmme*da DEVE essere in qualche modo ricompensata, e quindi io sento proprio il dovere morale di regalarle per qualche ora la home del blog.Questa signora, il cui nome è Cristina, è scesa dalle celebri scale mariane per conoscere Mario Cusitore (e già qui c’erano TUTTI i segnali di allarme necessari).Appena è apparsa sinceramente ho pensato: “ammazza che bella donna“, perché effettivamente è una bella signora.40 anni, bel fisico, begli occhi, viso interessante, lei ha sceso quelle scale sculettando come le modelle di Victoria secret’s e facendomi quindi pensare alla classica tipa convintona della serie ‘ora ti prendo, ti faccio innamorare, ti uso, ti strazio e ti strappo l’anima (cit)“.