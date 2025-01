Ilrestodelcarlino.it - Terrore a Cesena: con coltello e machete rapinano passanti e bar

, 22 gennaio 2025 – Alba dia Borello, frazione di, dove diverse persone si sono trovate davanti due uomini che, col volto parzialmente coperto da cappellini, si sono spostati in varie zone della frazionete brandendo une uncon l'intento di depredare chiunque incontrassero. I due, non italiani, sono stati avvistati per la prima volta intorno alle 5, quando hanno raggiunto una donna di rientro a casa dal turno di lavoro notturno in un'azienda del territorio: minacciandola con le loro armi da taglio, le hanno sottratto la borsa. Hanno poi preso di mira il bar Gallo, alle porte del paese, prendendosela con la titolare: battendo ilcontro il bancone e incuranti dei primi clienti della giornata intenti a fare colazione, hanno preteso il fondocassa (pare circa 250 euro, ma l'esatta quantificazione del danno è ancora in corso) e le sigarette esposte.