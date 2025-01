Liberoquotidiano.it - Sonego si fa fregare da Shelton: delusione cocente. E spunta l'anatema di Panatta...

Si è fermata nei quarti di finale la bella avventura di Lorenzoagli Australian Open. L'azzurro è stato battuto in quattro set dallo statunitense Bencon il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. In semifinalesarà l'avversario del vincente tra Jannik Sinner e l'australiano Alex de Minaur. Aresta il miglior piazzamento in un torneo Slam: mai infatti nella sua carriera aveva raggiunto i quarti. Si ferma i ferma dunque ai quarti di finale la corsa di Lorenzoagli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena, il torinese, numero 55 Atp, è stato sconfitto dallo statunitense Ben, 21esima testa di serie e 20esimo nel ranking mondiale, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4) in quasi 4 ore di match.