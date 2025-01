Rompipallone.it - Serie A, il top player si ferma almeno un mese: pessima notizia per l’allenatore

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 20:07 di redazioneDuro colpo per laA che ora dovrà fare a meno di un suo topper un, dopo l’infortunio rimediato nell’ultima sfidaLaA per il prossimodovrà fare i conti con un infortunio di un calciatore chiave per una squadra in particolare. Il club è in ansia per le sue condizioni e il tecnico ora valuterà al meglio in da farsi per affrontare le prossime sfide attese.Il calciatore, nella giornata di ieri, durante la sfida di Champions League, ha evidenziato alcuni problemi che non gli hanno permesso di terminare l’incontro. Ora per lui si prevedono allenamenti personalizzati con un inter riabilitativo ben preciso, prima di tornare a correre sul terreno di gioco.Un duro colpo da digerire per l’intera squadra questo subito, specialmente perché a cavallo di un periodo delicato della stagione.