Metropolitanmagazine.it - Neonata rapita a Cosenza, ma ritrovata poche ore dopo: fermati i due colpevoli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Unaè statama, per fortuna, è stataoredalla polizia. Il sequestro è avvenuto intorno alle 18:30 clinica Sacro Cuore, in pieno centro. La bambina si trovava nella stanza della mamma, una ragazza di ventisette anni, e alla suocera di questa; ad un certo punto una donna, con il volto coperto da una mascherina è entrata nella camera presentandosi come una puericultrice e affermando di dover condurre la piccola dal pediatra, per degli esami; si è poi allontanata, portandola via.un po’ di tempo, e non vedendo tornare sua figlia, la donna si è allarmata, e ha chiesto informazioni al personale sanitario; a quel punto, è stato immediatamente dato l’allarme.: chi è la coppia responsabile del sequestroLa piccola Sofia Cavoto, appena un giorno di vita, è statatre oreil rapimento dalle forze dell’ordine, che hanno fermato l’auto dei sequestratori nelle vicinanze di Castrolibero.