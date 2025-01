Dailymilan.it - Milan, i provvedimenti della Procura FIGC per Calabria, Calhanoglu, Inzaghi, Marotta e Zanetti

Laprenderànei confronti dei tesserati die Inter Davide, Hakan, Simone, Beppee Javier.Il, dopo la sconfitta in casaJuventus, cerca riscatto in Champions League contro il Girona. Sergio Conceicao farà il suo esordio nella massima competizione continentale per club con i rossoneri, al Diavolo serve la vittoria per sperare di potersi giocare all’ultimo turno in Croazia contro la Dinamo Zagabria l’approdo tra le prime 8.Oltre alle questioni di campo tengono banco anche quelle relative a quello che succede fuori dal rettangolo verde. Infatti per l’inchiesta Doppia Curva tre tesserati di(1) e Inter (2) rischiano il deferimento, inoltre anche le società per la responsabilità oggettiva vanno incontro a deida parteFederale.