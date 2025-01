Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:26 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Tra poco più di 20via al quarto di finale maschile della parte alta del tabellone degli-Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale deglitra Lorenzoe l’americano Ben. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione al momento in parità a margine della vittoria dello statunitense sul cemento di Cincinnati nel 2022 e del successo del piemontese al Roland Garros 2023. Il vincente deltroverà in semifinale uno tra Jannik Sinner e l’o Alex De Minaur., trentenne torinese, si presenta allo storico appuntamento voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem.