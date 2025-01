Le 115 accuse del Manchester City non hanno avuto alcun impatto sul nuovo accordo

Leggi su Justcalcio.com

Erling Haaland ha detto che leche ildeve affrontare nonsulla sua firma di unenorme contratto di nove anni e mezzo con il club.L'attaccante norvegese ha firmato unche lo manterrà all'Etihad fino al 2034 e lo renderà uno dei giocatori più pagati dello sport.Ilè in attesa dell'esito dell'udienza disciplinare sulle presunte 115 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, che potrebbero comportare detrazioni di punti e persino retrocessione.Alla domanda se l'udienza abbiaqualche effetto sulla firma del suocontratto, Haaland ha detto: "No, non ci ho pensato o altro."Sono fiducioso che il club sappia quello che sta facendo e non credo proprio che dovrei parlare troppo di questo".