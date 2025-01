Lanotiziagiornale.it - La strada per la pace secondo Crosetto: via libera al nuovo pacchetto di armi

A nessuno di noi piace la guerra, dice il ministro della Difesa Guidonell’aula del Senato con l’informativa sulla proroga degli aiuti militari all’Ucraina. Si tratta dell’undicesimoda inviare a Kiev. Ma nonostante questa premessa, le condizioni per ottenere lanon cambiano per il governo Meloni. E si chiamano.“Finora la posizione è sempre stata chiara, riteniamo di continuare a dare sostegno all’Ucraina al fine di creare finalmente le condizioni per un cessate il fuoco e aprire un confronto diplomatico necessario per raggiungere unaduratura”, dice.Pere Meloni lasi raggiunge con le“Se nessun Paese avesse aiutato gli ucraini in questi anni, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che i 4mila colpi di artiglieria che ogni giorno cadono sull’Ucraina sarebbero caduti sui loro bersagli, sarebbe successo che le oltre 300 bombe di aereo che ogni giorno vengono sganciate sull’Ucraina avrebbero raggiunto i loro obiettivi, sarebbe successo che le migliaia di droni che ogni giorno vengono scagliati sull’Ucraina avrebbero raggiunto i loro obiettivi.