Oasport.it - Jannik Sinner e la conoscenza di se stesso: “Bisogna trovare le soluzioni quando le cose non funzionano”

prosegue nel proprio cammino a Melbourne. Una vittoria convincente nei quarti di finale degli Australian Open contro Alex de Minaur sul punteggio di 6-3 6-2 6-1. Cinque game concessi all’aussie e una prestazione super, in cui davvero il n.1 del mondo ha espresso un livello molto alto.“Oggi sentivo molto bene la palla e le sensazioni erano nettamente migliori di due giorni fa. Ogni giorno, comunque, è diverso e bisognerà anche vedere il meteo rispetto alla presenza del vento o del caldo“, ha dichiaratoin conferenza stampa.“Ci siamo allenati indoor proprio per questo. Ieri per le alte temperature ho preferito prepararmi così, anche per aver una concentrazione migliore in vista della partita. Abbiamo deciso di fare loanche oggi perché sui campi all’esterno c’era davvero tanto vento e io sono uno a cui piace sentire la palla in riscaldamento, perché poi quella sensazione me la porto in partita.