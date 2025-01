Amica.it - Il documentario "Altri Animali" è in tour per l'Italia: ecco un'anticipazione del film che racconta la vita della clinica veterinaria di Oristano

Leggi su Amica.it

C’è un motivo per cui lo chiamano Lupin: basta guardare questo video per scoprire le sue doti. nascoste. Lupin è uno dei protagonisti del, di cui vi mostriamo in esclusiva una piccola anteprima.Di cosa parla “”A, Monica Pais, Paolo Briguglio e una squadra di giovani veterinarie toste e appassionate curano tutti:domestici e selvatici, con o senza proprietari, ine sotto i cieli di Sardegna.è una immersione documentaria dietro le quinte di un lavoro speciale: il sogno dei tanti bambini che “da grande farò il veterinario”.Un progetto nato dalla passioneCoppia nellae nel lavoro, Monica Pais e Paolo Briguglio dirigono laDuemari di. Ogni giorno, alla loro porta bussano cani, gatti, randagi investiti, ma anche volpi, galli inappetenti, agnelli infetti, rapaci fratturati, cavalli anziani da sostenere, tartarughe ferite da ricucire e molti