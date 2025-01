Cultweb.it - Hammamet, come finisce il biopic del 2020 con protagonista Pierfrancesco Favino

Leggi su Cultweb.it

termina con la figlia dell’ex Presidente del Consiglio Craxi, Anita, che si reca nei pressi di un ospedale psichiatrico milanese, per ricevere un nastro contenente le confessioni segrete del padre dalle mani di Fausto.in una scena del film(Fonte: 01 Distribution)Milano, 1989. Durante il 45esimo Congresso del Partito Socialista italiano, il tesoriere Vincenzo Sartori (Giuseppe Cederna) tenta di avere un dialogo con il segretario Bettino Craxi (), riguardo al suo operato. A causa delle azioni illecite del segretario, il PSI è finito sotto indagine, e lo stesso tesoriere minaccia le dimissioni. Minimizzando il problema, Craxi respinge gli addebiti.2000. In seguito allo scoppio dello scandalo Tangentopoli nel 1993, l’ex Presidente del Consiglio si è rifugiato in Tunisia per sfuggire alla giustizia italiana.