Granchio Blu Coldiretti | E’ importante dare risposte alle imprese ittiche

Roma, 22 gennaio 2025- “La messa in campo di un piano di intervento straordinario èperche hanno visto i proprivamenti di acquacoltura devastati dal parassita alieno”. Così laLazio dopo la presentazione delle misure per fronteggiare l’emergenza avvenuta al Masaf, con il Commissario straordinario Enrico Caterino e i ministri dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Per la principale organizzazione agricola italiana ha preso parte all’evento la responsabile diPesca Daniela Borriello.Per non disperdere le risorse èun Piano nazionale di Coordinamento delle ricerche scientifiche delle specie aliene, tanto più necessario considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, come dimostra la stessa proliferazione rapida delblu.