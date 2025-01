Lanazione.it - Giornata nera sulla A1: altro incidente fra tre mezzi pesanti tra Calenzano e Barberino

Firenze, 22 gennaio 2025 – Una coincidenza che ha davvero dell’incredibile e che mette la firma a unasul fronte del traffico sulle arterie più importanti della Toscana. Dopo l’di questa mattinaFirenze-Pisa-Livorno e quello fra trein galleria nel tratto appenninico della A1, poco prima delle 18 si è verificato un: stesso tratto (di Mugello) in direzione Bologna, stesso numero e tipologia di veicoli coinvolti, tre. Cambia, ma di poco, il punto: in questo caso siamo al km 260, vicini allo svincolo didi Mugello, mentre intorno alle 13 l’era avvenuto più vicino a. L’è avvenuto sull’Autostrada del Sole poco prima delle 18 e subito si sono formati 4 chilometri di coda, ma in rapido aumento vista anche l’ora di punta.