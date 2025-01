Anteprima24.it - Giorgia, tre eventi live per festeggiare 30 anni di ‘Come saprei’

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema,si prepara a tornareperi 30di Come Saprei, con la quale vinse il festival di Sanremo. Proprio al festival torna in gara con il brano La cura per me, scritto da Blanco e Michelangelo insieme ae prodotto da Michelangelo.Perinsieme al pubblico i trent’di “Come Saprei”, da giugno l’artista torneràin tre scenari unici: 13 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).Ma la festa non finisce qui: a partire da novembre,porterà la sua musica nei principali palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna (6 dicembre), Firenze (8 dicembre), Torino (10 dicembre), Milano (13 dicembre), Padova (16 dicembre) e Bari (20 dicembre).