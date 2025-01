Formia, al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Castellonorato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025 – E’ continuo l’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, finalizzato alladegli impianti sportivi della città. Un’azione che ha come obiettivo finale quello di incentivare e sostenere lo sport, quest’ultimo inteso sia come attività fisica – e, quindi, come momento di svago e socializzazione -, ma anche come prevenzione della salute dei cittadini. Per questo, dopo l’attenzione rivolta al Palamendola, al campetto di Trivio ed allo stadio di Maranola Washington Parisio, la giunta comunale si è concentrata suldi, dove già sono stati investiti i primi 200mila euro (fondi comunali) per sistemare ildi gioco e le varie recinzioni ed ora si è deciso di intervenire sugli spogliatoi, approvando un progetto di fattibilità dell’adeguamento degli stessi.