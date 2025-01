Ilgiorno.it - Filippa Lagerback e l’addio alla mamma: “Leale, rispettosa e sorridente. Sei sempre con noi”

Milano, 22 gennaio 2025 –rompe il silenzio. Dopo la scomparsa di suaMargaretha Lind, avvenuta qualche giorno fa, la presentatrice tv ha deciso di tornare sui social e di dedicarle un post. “- 'e lache fa' - continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere, allegra e, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza”, ha scrittopubblicando alcuni momenti insieme a Margaretha, ex dottoressa. “Seicon noi. Grazie, solo cose belle”, ha concluso la showgirl ringraziando anche i suoi follower per il supporto in questi giorni difficili: “Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, lasarebbe stata sorpresa e grata”.