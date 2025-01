Ilfattoquotidiano.it - De Luca inaugura la stazione di Sant’Agnello, ristrutturata perché sia accessibile ai disabili. L’ascensore per chi è in carrozzina? Non funziona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, stamane hato aunaferroviaria Eav ricostruita da capo a piedi per seri problemi strutturali edoveva essere resaai. Appena è andato via,per iha smesso dire. Lo ha documentato il padre di un ragazzino in carrozzella con un video, e lo ha verificato anche ilFattoQuotidiano.it poche ore dopo, mentre il sindaco segnalava il disservizio alla società dei trasporti partecipata della Regione Campania.Dunque non sta cominciando bene la campagna di tagli di nastri di De, che nella conferenza stampa dopo il ricorso del governo contro il terzo mandato, aveva annunciato un fine legislatura ventre a terra a realizzare e ultimare opere e progetti. Ancheè andata in scena una cerimonia tesa, culminata in uno scontro verbale con il sindaco, il civico Antonino Coppola, sull’ipotesi di realizzare un ospedale unico per la costiera sorrentina a 200 metri dalla