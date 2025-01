Ilrestodelcarlino.it - Conca Verde, corsa contro il tempo. Meluzzi: "Aspettiamo le risorse"

È un rebus il futuro della piscinadi Fontanelice. L’impianto natatorio della vallata del Santerno, luogo simbolo dell’estate in collina, è stato colpito dal maldi metà dello scorso settembre. Uno scenario di vera devastazione con vasche ricoperte da detriti e fango, poi rimossi adi record, e sale macchine invase dall’acqua fuoriuscita dal vicino rio Colombarino. La stima dei danni? Almeno 300mila euro. "La cifra è emersa dopo una serie di incontri e sopralluoghi con il gestore De Akker Team – racconta il sindaco di Fontanelice, Gabriele-. La parte più consistente dell’importo riguarda l’impiantistica danneggiata che sarà da cambiare ma si dovrà mettere mano anche alla grande vasca". L’estate è ancora lontana ma l’operazione ha tutte le sembianze di unaa ostacoliilcon alcuni interrogativi rilevanti: "Dobbiamo capire qualiavremo a disposizione e se, alla voce fondi per la ricostruzione post alluvione, ci saranno indennizzi per gli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre del 2024 – ammette il primo cittadino -.