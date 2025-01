Ilrestodelcarlino.it - Colonnello Terzi in Comune per la mostra sui Forestali

Ha riscosso grande interesse e partecipazione lafotografica ‘Gli uomini che piantavano alberi’ allestita dal 2 dicembre al 18 gennaio in Municipio. Il sindaco Marco Panieri e i componenti del Consiglio comunale hanno accolto, nei giorni scorsi, ilAldo, comandante del gruppo carabinieri forestale di Bologna-Ferrara e curatore del percorso espositivo, assieme al maresciallo Benito Follo, comandante del nucleo carabinieri forestale di Imola. In questa occasione, ilha ricevuto in dono l’Albero di Falcone, un esemplare del Ficus macrophillacolumnarismagnoleides prelevato dal celebre albero che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, simbolo dell’impegno contro le mafie e della difesa della legalità. "Ringrazio ilper la sua straordinaria disponibilità e per il contributo prezioso che ha voluto offrire alla nostra città attraverso questa, che mette in luce il valore storico e culturale dell’impegno per la tutela del territorio – le parole del sindaco Panieri –.