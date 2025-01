Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, intrigo con la Lazio: scambio in vista, ma non è Zaccagni

– Possibilecon lain questa finestra di mercato, il profilo coinvolto però non è: ecco di chi si tratta Ilè entrato nel vivo già da diversi giorni e poco meno di due settimane dalla sua conclusione ilè a caccia di rinforzi. Gli azzurri hanno fatto uscire Caprile, Zerbin, Folorunsho e Kvaratskhelia per portare in squadra Scuffet, Hasa e Billing. In attesa di capire chi sarà il sostituto di Kvara, con Garnacho che resta sempre in pole, la dirigenza partenopea si sta muovendo anche su altri fronti.Restano, infatti, in dubbio le posizioni di Rafa Marin, bloccato solo per il dietrofront di Danilo, Raspadori, che piace molto alla Roma, e Ngonge, che è osservato dalla. Proprio con i biancocelesti, ilpotrebbe aprire a una trattativa per la cessione dell’esterno sinistro, potenzialmente coinvolto in unoche, però, escluderebbe l’inserimento di Mattia, accostato agli azzurri negli scorsi giorni.