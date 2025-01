Quotidiano.net - Borse europee in rialzo con Wall Street, dollaro forte e investimenti in AI

Leggi su Quotidiano.net

Leprocedono in terreno positivo, in scia con l'avvio di. Sui mercati si respira un clima positiva dopo una serie di trimestrali e con le aspettative di dazi meno severi del previsto. Nel discorso d'insediamento il presidente americano Donald Trump ha fatto riferimento a Messico e Canada ma non ha citato la Cina e l'Europa. Sul fronte valutario ilsi rafforza sull'euro e sulla sterlina. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. InLondra (+0,1%), Parigi (+0,8%) e Franco(+1,1%). Male invece Madrid (-0,4%) e Milano (-0,3%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore tecnologico (+1%), con l'annuncio diamericani per l'intelligenza artificiale. In luce anche il settore del lusso (+1,4%) e le assicurazioni (+1,4%).