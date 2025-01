Ilrestodelcarlino.it - Bonfanti va a rinforzare le fila dei galletti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la preparazione dei bianconeri alla sfida di sabato pomeriggio contro il Bari. Ieri doppia seduta, con lavoro atletico a gruppi in mattinata, esercitazioni tattiche invece nel pomeriggio. Oggi allenamento pomeridiano a Villa Silvia, poi il programma continua con la seduta di domani mattina quindi la rifinitura all’Orogel Stadium venerdì, sempre la mattina. Sul fronte mercato continua il braccio di ferro con il Palermo per assicurarsi il prestito del centrocampista Dario Saric. La società rosanero tiene duro sulla richiesta di 300mila euro per il prestito oneroso fino a giugno, il Cavalluccio attende che le pretese si abbassino contando anche sul fatto che tutte le altre pretendenti si sono apparentemente ritirate e che il giocatore ha già espresso la volontà di salire in Romagna.