Feedpress.me - Attacco col coltello in Baviera, due morti tra cui un bimbo e due feriti gravi. Fermato un 28enne

Leggi su Feedpress.me

Due persone sono morte, tra cui un bambino, e due persone sono state ferite in modo grave in unconad Aschaffenburg, in. L'aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città. Secondo i primi accertamenti, diverse persone sono state gravemente ferite. Non è ancora chiara la matrice dell’con. Secondo la polizia, però, non sussisterebbero.