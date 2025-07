Mattarella ricordare Ferlaino per opporsi a sprezzo democrazia

Il sacrificio di Francesco Ferlaino, magistrato coraggioso, rappresenta un monito potente contro il tentativo di opporsi alla democrazia con la violenza e l’omertà. Ricordarlo oggi significa riconoscere la forza della giustizia e il valore di chi, come lui, ha avuto il coraggio di sfidare le oscure reti della criminalità organizzata in Calabria. È un esempio di dedizione che ci invita a non abbassare mai la guardia, per mantenere viva la lotta contro ogni forma di oppressione.

Il 3 luglio del 1975, mentre stava rientrando a casa, il giudice Francesco Ferlaino veniva ucciso a colpi di fucile da sicari mai identificati, esponenti della malavita organizzata. Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima della criminalità in Calabria, con le sue indagini aveva inferto duri colpi alle organizzazioni criminali, riuscendo a cogliere, con lungimiranza, la complessità della 'ndrangheta e la sua capacità di penetrare in profondità i sistemi socio-economici. Ricordare il suo spietato omicidio ci esorta a continuare a opporci senza sosta a quanti disprezzano i valori della società democratica, fondata sulla tutela dei diritti dei cittadini, nella prevalenza delle regole dello Stato di diritto e sulla convinta adesione alla cultura della legalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, ricordare Ferlaino per opporsi a sprezzo democrazia

In questa notizia si parla di: ferlaino - ricordare - mattarella - opporsi

Cinquant’anni fa l’uccisione del giudice Ferlaino, Mattarella: 'Ricordare per opporsi a disprezzo democrazia'; Mattarella, ricordare Ferlaino per opporsi a sprezzo democrazia; Mattarella ricorda il giudice Francesco Ferlaino ucciso nel 1975.

Mattarella, ricordare Ferlaino per opporsi a sprezzo democrazia - "Il 3 luglio del 1975, mentre stava rientrando a casa, il giudice Francesco Ferlaino veniva ucciso a colpi di fucile da sicari mai identificati, esponenti della malavita organizzata. Secondo ansa.it

Cinquant’anni fa l’uccisione del giudice Ferlaino, Mattarella: "Ricordare per opporsi a disprezzo democrazia" - Il 3 luglio del 1975, mentre stava rientrando a casa, il giudice Francesco Ferlaino veniva ucciso a colpi di fucile da sicari mai identificati, esponenti della malavita organizzata. Da lametino.it