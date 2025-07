Corruzione sui lavori nelle carceri al centro un ingegnere del Provveditorato regionale lombardo Perquisizioni in tutta Italia

Un'indagine scuote il sistema penitenziario italiano: al centro, un ingegnere del Provveditorato regionale lombardo, coinvolto in un'intricata rete di corruzione legata ai lavori nelle carceri. Le perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano si estendono su scala nazionale, sollevando dubbi sulla trasparenza e l'integritĂ delle opere pubbliche in ambito penitenziario. Un caso che potrebbe rivoluzionare il settore, portando alla luce pratiche poco chiare e compromettendo la fiducia dei cittadini.

La Procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di corruzione in una inchiesta con la centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione sui lavori nelle carceri, al centro un ingegnere del Provveditorato regionale lombardo. Perquisizioni in tutta Italia

