Stefano De Martino ritorna in onda con Affari Tuoi

Stefano De Martino torna in grande stile con «Affari Tuoi», pronto a conquistare nuovamente il cuore degli italiani. La stagione 2025/2026 si annuncia ricca di sorprese, con innovazioni scenografiche e nuovi contenuti che renderanno il gioco ancora più avvincente. Dopo la pausa estiva, il countdown è ufficialmente iniziato: l’appuntamento con il popolare quiz è previsto per settembre. L’attesa cresce, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione!

ripresa di «affari tuoi»: data ufficiale e novità per la stagione 20252026. Il programma televisivo « Affari Tuoi », condotto da uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, sta per tornare in onda dopo una pausa estiva. La trasmissione, molto amata dal pubblico, si prepara a rinnovarsi con alcune innovazioni che interesseranno sia l'aspetto scenografico che i contenuti. L'attesa cresce in vista del ritorno, previsto per settembre, con un palinsesto rinnovato e alcune sorprese. quando torna in onda «affari tuoi» nel 2025. Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, avvenuta lo scorso 27 giugno presso il centro di Napoli, è stata annunciata la data di ripresa del game show.

