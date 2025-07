Alessandra Amoroso all’ottavo mese di gravidanza | Sgambetto ancora come una matta quando nascerà la figlia Penelope Maria

Alessandra Amoroso, a pochi mesi dal grande arrivo della piccola Penelope Maria, si apre in un’intervista emozionante. Tra sorrisi e sogni, la cantante condivide la sua esperienza di gravidanza, tra momenti di felicità e sgambetti spumeggianti. Fidanzata con Valerio Pastore, il suo cuore si riempie di emozioni autentiche. Scopriamo insieme il suo percorso verso la maternità e i progetti futuri di questa donna forte e sensibile.

Alessandra Amoroso si racconta in un'intervista. La cantante è fidanzata con il tecnico del suono Valerio Pastore e presto diventerà mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

