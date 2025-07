Lutto nel mondo del calcio | morto l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Il mondo del calcio si ferma in lutto per la tragica scomparsa di Diogo Jota, talento del Liverpool, vittima di un incidente stradale in Spagna. La notizia ha sconvolto tifosi e giocatori, lasciando un vuoto profondo nel cuore dello sport. In un momento così difficile, tutto il calcio si unisce nel ricordo di un atleta che ha lasciato un'impronta indelebile sul campo e nella vita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. L’incidente ha avuto luogo al chilometro 65 dell’A-52, vicino al comune di Palacios de Sanabria, un’area montuosa della regione di Castiglia e Leon. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiavano Diogo Jota e suo fratello Andrè, anche lui calciatore professionista, è uscito di strada e, successivamente, ha preso fuoco. L’incidente è stato segnalato prontamente dai testimoni, che hanno chiamato il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto nel mondo del calcio: morto l’attaccante del Liverpool Diogo JotaÂ

