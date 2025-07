Tragedia nel mondo del calcio | morto in un incidente stradale Diogo Jota attaccante portoghese del Liverpool Deceduto anche il fratello Andrè

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, e suo fratello Andrè, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale in Spagna. La comunità calcistica piange una perdita devastante, mentre i ricordi di un grande professionista e di una famiglia ormai distrutta dall'improvvisa tragedia. La notizia ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Il calciatore del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello Andrè, 26 anni, sono morti questa mattina presto in un incidente stradale sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. Lo riportano i media spagnoli. Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava con il fratello, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, innescando un.

