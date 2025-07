Roghi illegali di rifiuti 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro

La lotta contro i roghi illegali di rifiuti si intensifica nella piana di Gioia Tauro, con 14 denunce già a carico di persone coinvolte in pratiche dannose per l’ambiente e la salute pubblica. Due individui, provenienti da Taurianova e Polistena, sono stati scoperti mentre bruciavano illegalmente rifiuti speciali, un gesto grave che mette a rischio l’ecosistema locale. La repressione continua: la tutela del territorio è una priorità imprescindibile.

Due persone, una di Taurianova e una di Polistena, sono state individuate e denunciate dai carabinieri per combustione illecita di rifiuti, una delle più gravi condotte in materia ambientale, capace di compromettere la salute pubblica e l’equilibrio dell’ecosistema. I militari, nel corso di un’attività di controllo sul territorio, hanno accertato che i due individui avevano dato fuoco a cumuli di rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, violando le norme ambientali e inquinando l’aria con sostanze potenzialmente tossiche. Nel corso della medesima operazione, eseguita su vasta scala, i militari dell’Arma hanno denunciato ulteriori 12 persone per una serie di illeciti ambientali ed edilizi, emersi a seguito di controlli mirati in diverse aree del territorio reggino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roghi illegali di rifiuti, 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro

In questa notizia si parla di: rifiuti - roghi - illegali - denunce

Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo” - Pistoia, sequestrata una maxi discarica abusiva con roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo.

Roghi illegali e rifiuti, 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro; Roghi illegali e rifiuti: 14 denunce dei carabinieri nella Piana di Gioia Tauro; Maxi operazione dei Carabinieri nel Reggino: 16 denunce.

Roghi illegali e rifiuti, 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro - Due soggetti, uno di Taurianova e uno di Polistena, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri per combustione illecita di rifiuti, una delle più gravi condotte in materia ambientale, capace ... Secondo msn.com

Denunce per trasporto illecito e combustione di rifiuti speciali nella piana di gioia tauro - I carabinieri nella piana di Gioia Tauro denunciano 14 persone per trasporto illecito, incendi di rifiuti speciali e abusi ambientali ed edilizi, con discariche abusive e rischi per la salute pubblica ... Da gaeta.it