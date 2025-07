Addio a Diogo Jota morto a 28 anni il calciatore portoghese del Liverpool dopo incidente stradale in Spagna con lui deceduto anche il fratello

Una triste notizia scuote il mondo del calcio: addio a Diogo Jota, il talento portoghese del Liverpool scomparso a soli 28 anni in un tragico incidente stradale in Spagna, insieme al fratello. Con i Reds ha conquistato trofei prestigiosi, dalla FA Cup alla Premier League, culminando con la recente vittoria della Nations League con il Portogallo. La sua passione e il suo spirito vivranno per sempre nei cuori dei tifosi.

